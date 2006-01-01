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более 20 млн.
социальных профиля
Что такое Социальный Авторитет?
Величина характеризующая популярность вашего аккаунта в социальных сетях относительно самых популярных блогеров.
Авторитет в широком смысле означает признание обществом и его субъектами значения личности или социальной группы благодаря их качествам
и способности влиять на общественные отношения. Авторитет в социальных сетях выражается охватом аудитории, и ее участии в обсуждении и распространении информации.
Для каких социальных сетей работает?
Сейчас работает для аккаунтов Твиттера, доступны социальные аккаунты GooglePlus, брендовые странички Facebook, Livejournal, Liveinternet, Diary, Instagram, Youtube, Soundcloud, VKontakte!
Для чего нужен Социальный Авторитет?
Открывая страничку социального аккаунта тяжело определить степень его популярности. Даже при ручной модерации вы увидите абстрактное число друзей или лайков.
Социальный авторитет устанавливает единый механизм оценки русскоязычных социальных аккаунтов и избавит маркетологов от ручной работы.
В частности, социальный авторитет уже используется при формировании топа самых обсуждаемых постов блогосферы, чтобы отфильтровать ссылки, поставленные ботами и другими автоматическими способами.
Я указал свой аккаунт из Facebook/Odnoklassniki, но ничего не заработало
Для социальной сети Facebook работают только брендовые страницы, так как только для них существует мера активности аудитории - Talks.
Для однокласников пока нет адекватной величины измерения и удобного интерфейса, поэтому они пока не поддерживаются.
Но мы с интересом выслушаем ваши пожелания или предложения.
Возможна ли интеграция с другими сервисами?
Да, существует API по протоколу SOAP1.1, к которому может подключиться любой сервис, предварительно получив ключ приложения. Любые вопросы на почту topbot@yandex.ru
Миллион русских!
Сервису уже известно о более чем 20 миллионах русскоязычных социальных аккаунтов. В основном это популярные блогеры с активной общественной позицией. Я отобрал только тех, у кого выставлена аватарка отличная от по-умолчанию (1.3 млн.) и поместил на одну интерактивную карту размером 10 гигапикселей.