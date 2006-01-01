Я указал свой аккаунт из Facebook/Odnoklassniki, но ничего не заработало

Для социальной сети Facebook работают только брендовые страницы, так как только для них существует мера активности аудитории - Talks. Для однокласников пока нет адекватной величины измерения и удобного интерфейса, поэтому они пока не поддерживаются. Но мы с интересом выслушаем ваши пожелания или предложения.